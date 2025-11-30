Van'da Otomobil Kazası: 2 Cansız Bedene Ulaşıldı
Van'da bir otomobilin Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanması sonucu yapılan arama çalışmalarında 21 yaşındaki Rojhat Durğun ve 20 yaşındaki Cihat Durna'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kazada kaybolan diğer kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Van'da 01 BBH 295 plakalı otomobilin Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandığı kazanın ardından ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, baraj gölü üzerinde balıkçıların kullandıkları fiber teknelerle arama yaparken, dalgıç ekipleri de aracın yuvarlandığı bölgeye dalış yaptı. Gölde yapılan arama çalışmalarıyla Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna'nın (20) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılıp ambulansın olduğu yere götürülen 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.
Kayıp diğer kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,