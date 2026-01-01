Van'da yoldan çıkan otobüsteki 11 yolcu yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde yoldan çıkan bir otobüs, kar küreme çalışması yapan bir araca çarparak kazaya yol açtı. Olayda 11 yolcu yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
Van-Erciş kara yolunda Erkan Avar'ın kullandığı 65 NK 891 plakalı otobüs, Karahan Mahallesi yakınlarında kar küreme çalışması yapan araca çarptıktan sonra yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 11'i yaralandı. Ekiplerce otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel