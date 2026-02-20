Haberler

Van'da 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim birimi ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekipleri, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İfadesinde geçen ünlü Türk teknik direktörün ismi şaşırttı
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm