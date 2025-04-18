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Van'da Okur Yazar Buluşması Etkinliği Düzenlendi

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Erdemkent İlk ve Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte, çocuk kitapları yazarı Hikmetullah Yetkin öğrencilere kitaplarını imzaladı ve kitap okumanın önemini vurguladı.

Van'ın Edremit ilçesinde "okur yazar buluşması" etkinliği yapıldı.

Erdemkent İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuk kitapları hazırlayan Hikmetullah Yetkin, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere imzaladığı kitaplarını dağıtan Yetkin, "Amacımız öğrencilerde kitap okumayı alışkanlık haline getirmek. Güzel vakit geçirdik. Programda emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Okul aile birliği üyesi Işıl Özel ise öğrenciler için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocukların keyifli vakit geçirdiğini belirten Işıl, "Farkındalık yaratmak, okulumuzu tanıtmak için okur yazar buluşması düzenledik. Çocuklarımız mutlu oldular. Öğrencilerin heyecanı bize de yansıdı." dedi.

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Kaynak: AA / Nazlı Timur - Güncel
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