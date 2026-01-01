Haberler

Van'da eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullar 2 Ocak Cuma günü tatil edildi. Kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor. Ayrıca bazı kamu personeli idari izinli sayılacak.

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniye kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildi.

Ayrıca engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.

