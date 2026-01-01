Van'da eğitime 1 gün ara verildi

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniye kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildi.

Ayrıca engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.