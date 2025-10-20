Haberler

VAN'da 'Okul Taşıtı' Minibüste 35 Kilo Narkotik Madde Ele Geçirildi

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polis tarafından durdurulan ve üzerinde 'Okul Taşıtı' yazısı bulunan minibüste yapılan aramada 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

VAN'da polis tarafından durdurulan ve üzerinde 'Okul Taşıtı' yazısı bulunan minibüste narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramalarda 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ekim günü Tuşba ilçesinde takibe alınan minibüs, polis ekipleri tarafından durduruldu. Üzerinde 'Okul Taşıtı' yazısı bulunan minibüste narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada, aracın çeşitli gizli bölmelerine zulalanmış 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
