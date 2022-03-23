VAN'DA, ÖĞRETMENLERE 'TİPİ-1 DİYABET' SEMİNERİ

VAN (DHA) - VAN'da, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İl Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri iş birliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik 'Tip-1 Diyabet' semineri düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte son 3 yılda 18 yaş altı 14 bin 'TİP 1 diyabet' hastası' tespit edildiğini söyledi.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde görev yapan öğretmenler ile diyabet hastası çocuklar katıldı.

Seminerde konuşan Vali Bilmez, diyabet hastalığı ile ilgili verilen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Vali Bilmez, "Çocuklarımızı daha iyi şartlarda yetiştirmek ve onların güzel bir eğitim almalarını sağlamak için, her birimizin daha bilinçli, daha sağlıklı davranması gerekiyor. Aileler ile öğretmenler daha çok iletişim içinde olup, çocuğun ruhsal ve bedensel sağlığı için daha çok duyarlı olmalıdırlar. İnsanların önleyici sağlık için harcadığı her 1 dolar, sağlık masraflarına 9 dolar tasarruf olarak yansır. Biz çocuklarımızın zamanında takibini yapabilirsek, duyarlı davranabilirsek toplumsal alanda da birçok sorunumuzun önüne geçmiş oluruz" dedi.

Van'da son 3 yılda 18 yaş altı 14 bin 'TİP 1 diyabet hastası' tespit edildiğini anlatan Vali Bilmez, "Büyükşehir Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediğimiz protokolle Mart ve Nisan aylarında 3 merkez ilçemizden bin 729 öğretmenimize bilinçlendirme eğitimleri vermeyi planladık. Daha sonra da tüm ilçelerimizden 675 okuldan bin 878 öğretmenimize eğitim verilecek. Çocuklarımızın parmaklarının delinmemesi için bizlerin de hayırseverlerle bir projesi var. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla da maddi durumu kötü olan ailelerimize de bir yardımı olacak. Bu projede emeği olan her kurum ve personellerimizi tebrik ediyorum. Bu aynı zamanda bizim bir millet olduğumuzu kanıtlayan bir projedir. Bu bölgenin toplumsal yapısında maalesef ciddi zedelenmeler oldu. Toplumun birbirine güveni zedelenmiş ve 30 yıldır hakim olan şiddet ve terör olayları buranın dokusuna da zarar vermiş. Bu proje sadece bir sağlık projesi değildir. Öğretmen arkadaşlarımızın çocuklar özelinde aileleriyle de sağlıklı bir iletişim kanallarını tekrar açması içinde faydalı olacaktır. Ayrıca sosyal bir projedir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından seminer, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Boyraz'ın 'Çocuklarda Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı' konusunda yaptığı sunumla devam etti.

Program kapsamında, Diyetisyen Zeynep Karakuş 'Okulda Sağlıklı Beslenme ve Diyabetle Yaşam', Uzman Psikolog Esra Öcal'ın 'Okulda Diyabet Bakımı ve Ruhsal Destek', Diyabetli çocuğu olan Anne Nurten Şeker ise 'Diyabetli Çocukla Yaşam' konularını sunumla anlattı.