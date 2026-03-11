Van'da tarihin izlerini taşıyan cami öğrencileri ağırlıyor

Van'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler, ramazanın maneviyatını, tarihin izlerini taşıyan Hüsrev Paşa Camisi ve Külliyesi'nde yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan etkinlikleri çerçevesinde, Van'da öğrencilerin paylaşma bilincinin artırılması, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi, birlik ruhu, adalet, merhamet, vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Renkli etkinliklerin düzenlendiği okullardaki anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Van Kalesi eteklerinde bulunan ve birçok medeniyetin izlerini taşıyan Hüsrev Paşa Camisi ve Külliyesi'ne geliyor.

Ramazanın maneviyatını tarihi camide yaşayan öğrencilere, imam ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından ramazanın önemi ve yerleşkenin tarihi hakkında bilgi aktarılıyor.

"Camiler her zaman çocukların sesleriyle neşelensin"

Koyuncu, AA muhabirine, ramazan boyunca çocukları camide ağırladıklarını söyledi.

Çocukların ramazanı dolu dolu geçirdiğini belirten Koyuncu, "Ramazan boyunca hiç durmadık. Çocuklarla ilgileniyoruz. Çocukları çok seviyoruz, onlar da bizi seviyor. Çocuklar gerçekten camiyi seviyor. Burada saygıyı, dua etmeyi, ailesine ve öğretmenine nasıl saygılı davranacağını sevinçli bir şekilde öğreniyorlar." dedi.

Çocukların camide kaliteli zaman geçirdiğini dile getiren Koyuncu, şunları kaydetti:

"Camide çocuklara Peygamber efendimizden örnekler veriyoruz. Bir konuyu anlatacağımız zaman tatlı dille ve eğlendirerek anlatıyoruz. Burada birlikte ilahiler söylüyoruz. Çocukların sevinçlerini görüyoruz. Camiler her zaman çocukların sesleriyle şenlensin. Şu an camimiz çok güzel çünkü çocuklarımızın sesleri var."

Öğrencilerden Zeynep Asrın ise "Evde sevdiğim ilahiyi açıyorum, söylüyorum. Daha önce camiye gitmiştim fakat bu camiye hiç gelmemiştim. Bu camiyi çok sevdim. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Arkadaşlarımla cami ve buradaki tarih hakkında bilgiler edindik." diye konuştu.