Haberler

Van'da öğrenciler yardım kolileri hazırladı

Van'da öğrenciler yardım kolileri hazırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da Simya Koleji öğrencileri ve velileri, Ramazan dolayısıyla yardım kolileri hazırlayarak yardımlaşma duygusunu pekiştirdi. İçerisinde gıda paketleri bulunan koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Van'da öğrenciler ve velileri, ramazan dolayısıyla yardım kolileri hazırladı.

Türk Kızılay Van Şubesi ile Simya Koleji, çocukların yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, velileriyle bir markette alışveriş yapan 3. sınıf öğrencileri, yardım kolileri hazırladı.

İçerisinde gıda paketleri olan koliler, tespit edilen ailelere teslim edilecek.

Sınıf öğretmeni Gökhan Çakan, Maarifin Modeli Ramazan projesi kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Eğitimin sadece sınıfta olmadığını belirten Çakan, "Kimi öğrencimizin elinde zeytin, kimisinin pirinç paketi vardı. Aslında öğrencilerimiz kolinin içerisinde sadece gıda malzemeleri koymuyor aynı zamanda sevgilerini, duyarlılıklarını ve şefkatlerini koyuyorlar. Buradan bütün öğrencilerime ve velilerime teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Velilerden Duygu Polat ise "Ramazan ayının bereketiyle yapılmış bir etkinlik. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin desteğiyle ailelere yardım kolisi hazırladık. Oğlumla böyle anlamlı bir etkinlikte yer aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Annesiyle koli hazırlayan 3. sınıf öğrencisi Mehmet Reşat Polat da "Ramazan ayını daha iyi anladım. Hep birlikte yardım kolisi hazırladık. Çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu aktaran veli Mehtap Sevimli, "Çocukların çabasına ve yardımlarına ortak olmak bizi çok mutlu etti. Aslında çocuklarımıza rol model oluyoruz. Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ayı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler

İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Skandal Fırat Nehri çıkışı! 'Tevrat'a dayanıyor' deyip iyice küstahlaştı

Skandal Fırat çıkışı! "Tevrat'a dayanıyor" deyip iyice küstahlaştı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi