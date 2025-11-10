Van'da öğrenciler "Atam ve Sonsuzluk" koreografisi oluşturdu

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, "Atam ve Sonsuzluk" koreografisi oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında saygıyla anılıyor.

Bu kapsamda, Şehit Abdulkadir Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Atam ve Sonsuzluk" koreografisi oluşturuldu.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen koreografi, dron ile görüntülendi.

Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde devam eden programda öğrenciler, Atatürk'ün hayatını konu alan gölge oyununu sahneledi.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği program, zeybek gösterisiyle son buldu.

Etkinliğe, Kaymakam Murat Karaloğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.