Van'da Normal Doğum Oranları Artıyor

Van'da görev yapan ebeler, hastanelerde yürüttükleri bilgilendirme faaliyetleriyle anne adaylarının doğum sırasındaki korkularını yenmelerine yardımcı oluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında normal doğum oranlarının artırılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda kentteki hastanelerden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen ebeler, doğum becerilerinin geliştirilmesi ile anne ve bebek sağlığı konusunda bilgilendiriliyor.

Alanında uzman sağlık çalışanları tarafından verilen eğitimleri tamamlayan ebeler, görevli oldukları hastanelerde kurulan stantlarda anne adaylarına broşür dağıtıyor, normal doğumla ilgili bilimsel bilgileri anlatıyor.

Katıldıkları doğumlarda annelerin en mutlu anlarına tanıklık eden ebeler, onlara doğum sonrası bebek bakımıyla ilgili bilgiler de aktarıyor.

"Normal doğuma teşvik etmeyi ve doğurganlık oranını artırmayı hedefliyoruz"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AA muhabirine, Van'da ekim ayından bu yana yürüttükleri çalışmayla normal doğum oranının arttığını ve sezaryen doğumun azaldığını söyledi.

Bu hafta 13 ilçeden 43 ebeye eğitim verdiklerini belirten Tosun, "Bu eğitimlerle ebelerimiz ile gebelerimizi buluşturuyoruz. Normal doğum oranlarını artırmayı, kadınları normal doğuma teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde sezaryen yüzde 50, primer sezaryen ise yüzde 25 civarlarında seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sezaryen oranının yüzde 10-15 civarında olmasını hedef olarak gösteriyor." diye konuştu.

Pandemi sonrası ülke genelinde sezaryen oranının ciddi anlamda yükseldiğine dikkati çeken Tosun, şunları kaydetti:

"Gebe okulları, gebe sınıfları, ebe poliklinikleri ve hastanelerimize başvuran her gebemizi, eğitimcilerimizle buluşturuyoruz. Gebemizin, neden normal doğum istemediğini öğrendikten sonra ekiplerimiz aldıkları eğitimler doğrultusunda gebemizi bilgilendiriyor, anne adaylarının normal doğuma dair korkularını yenmesine yardımcı oluyor. Verilen eğitimler sonucunda ilimizde sezaryen ve primer sezaryen oranlarında düşüş, normal doğumlarda ise artış gözlemleniyor. Özellikle mart ayında, kamu, üniversite ve özel hastanelerde sezaryen doğum oranları düştü. Önümüzdeki süreçte DSÖ'nün önerdiği yüzde 15 oranının altına inmek istiyoruz. Hedefimiz normal doğum oranını yakalamak, doğurganlığı ve genç nüfusu artırmak."

"Tıbbi gerekçeler dışında sezaryeni önermiyoruz"

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Emine Gülçin Ay ise gebelere ve sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi verdiklerini belirterek, "Tıbbi gerekçeler dışında sezaryeni önermiyoruz. Bu kapsamda hastanelerimizde faaliyetler yürütüyoruz. Tüm ebelere bu eğitimleri vereceğiz. Ebelerimizin bu süreçte daha aktif rol alması ve sorumluluk üstlenmesini istiyoruz." dedi.

Ebe Rüveyda Geyik de hamile kadınları normal doğuma teşvik ederken hem bilgilendirdiklerini hem de duygusal destek verdiklerini ifade etti.

Amaçlarının normal doğum oranını artırmak olduğunu belirten Geyik, "Gebelerimizin güvenli şekilde doğum yapabilmeleri için o ortamı sağlamak, korkularını yenmelerine yardımcı olmak ve kendilerini ifade etmeleri için alan yaratmak bizim için önceliklidir. Normal doğuma teşvik etmek için en önemli araçlardan birisi duygusal destektir. Burada gebelerimize normal doğumla ilgili bilimsel bilgiler verirken aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarını da göz ardı etmiyoruz. Her zaman gebelerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.