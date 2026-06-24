Van'da minik öğrenciler geri dönüşüm çalışmalarıyla sıfır atığa dikkati çekti

Van'ın Tuşba ilçesindeki anaokulu öğrencileri, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak ve sıfır atık çalışmalarına destek vermek amacıyla atık malzemelerle kıyafet, oyuncak ve dekoratif ürünler tasarladı.

Seyrantepe Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında öğretmenlerinin gözetiminde çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığının da destek verdiği 98 öğrenci, ailelerinin yardımıyla eğitim öğretim yılının başından bu yana topladıkları plastik şişe, kapak, metal, taş, poşet ve tahta gibi atık malzemeleri geri dönüşüm çalışmalarında değerlendirdi.

Malzemeleri kullanarak kalemlik, saksı, oyuncak, süs eşyası ve çeşitli dekoratif ürünler hazırlayan minik öğrenciler, çalışmalarını okul bahçesinde açtıkları "Van 2026 Çevre Fest" etkinliğinde sergiledi.

Bu projeleriyle anlamlı bir davranış sergileyen ve akranlarına örnek olan öğrencilerin yaptığı ürünler, sergiye katılanların ilgisini çekti.

"Sıfır atık konusunda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Kutlu, AA muhabirine, öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalığın oluşturulması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çevre konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Kutlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı proje kapsamında 'Sıfır Atık Çevre Festivali'ni düzenledik. Okullarımızda öğrencilerimizin sene boyunca yaptığı çalışmaları sergiledik. Gelecek nesilleri koruma ve sıfır atık konusunda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki çalışmalara velilerin katılması bizim için çok kıymetli. Anneler ve babalar, çocuklarıyla yaptıkları çalışmaları sergiledi. Gelecek dönem çalışmalarımız katlanarak devam edecek." diye konuştu.

Okulun müdür yardımcısı Esra Ertürk ise sıfır atık vizyonuyla yürütülen çalışmalarla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Temiz çevre konusunda yürütülen çalışmalara her zaman destek verdiklerini belirten Ertürk, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali'ne Van'ı temsilen katıldık. Festivalde inanılmaz çalışmalar gördük ve gözlemledik. Biz de daha küçük çaplısını okulumuzda yaparak çocuklarla ve velilerle farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sıfır atık çalışmalarımızı sene başında bakanlığın tematik takvimi doğrultusunda ilerleterek yapmaya çalıştık. Her ayın bir konusu vardı, çocuklarla takvimi uyguladık, şimdi de ürünlerimizi sergiliyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Bu işi öğrencilerle sınırlı tutmadık, velileri de dahil ettik. Gelecek yıl daha büyük çaplı bir festival planlıyoruz. Van'daki bütün okulların yaptığı geri dönüşüm ürünlerini ve atölyelerini gösterebileceği büyük çalışmaya imza atmak istiyoruz."

"Geri dönüşümden ürünler yaparak çocuklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz"

Öğrencilere hem evde hem de okulda çevre bilinci aşılamaya çalıştıklarını anlatan Ertürk, "Projemiz kapsamında herkes evindeki atığı getirmeye başladı. Kullanılmış yağları sabuna dönüştürdük. Etkinlikler sonrası ortaya çıkan kağıtları geri dönüştürdük. Velilerimizin getirdiği kumaş parçalarıyla yeni kıyafetler ve kostümler tasarladık. Kullandığımız plastiklerden oyuncak yaptık, kavanoz atıklarını saksı olarak değerlendirdik." dedi.

Veli Semra Sayrım da "Çevre konusundaki farkındalığı artırmak için atıklardan ürünler yapmaya çalışıyoruz. Kızımla kumbara, davul ve su şişelerinden gemi yaptık. Geri dönüşümden ürünler tasarlayarak çocuklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız bu şekilde büyüyünce daha bilinçli oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Nehir Sayrım ise annesi ve babasıyla çevreyi temiz tutmak için ürünler yaptığını, yeşil bir ülke istediğini söyledi.