Van'da Mezarlık Yakınında 1 Kilo 64 Gram Skunk Ele Geçirildi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, mezarlık yakınında 1 kilo 64 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi Garipler Mezrası mevkiinde denetim yaptı. Mezarlık yakınında yapılan aramada 1 kilo 64 gram skunk ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheliler S.J.D. (46), A.K. (29) ve A.K. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı