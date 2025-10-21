Van'da Kuvvetli Yağış Uyarısı: Dikkatli Olun

Van'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van çevrelerinde görülen sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.