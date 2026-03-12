Haberler

Çaldıran Kaymakamı Bakan, güvenlik korucularıyla iftarda buluştu

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, güvenlik korucularıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan, koruculara özverili görevlerinden dolayı teşekkür etti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.

Yukarı Gülderen Mahallesi'ndeki jandarma karakolunda düzenlenen programda güvenlik korucularıyla iftar yapan Bakan, görevlerini özveriyle yerine getiren koruculara teşekkür etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde jandarma ve güvenlik korucularıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan, "Devletimize ve milletimize hizmet yolunda büyük özveri, fedakarlık ve kahramanlıkla görev yapan her bir güvenlik korucumuza teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Çaldıran Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Uğur Er, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Parmaksız, Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Nihat Aladağ ve güvenlik korucuları katıldı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya
