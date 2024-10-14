Üye Girişi
Haberler

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Arama çalışmaları, 217 personelden oluşan 52 ekip tarafından hem karada hem de havadan yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Van'da, kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 217 personelden oluşan 52 ekiple devam ediyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD'dan 20 dalgıç ve gemi adamı, 5 gemi, 4 bot, jetski ve sonar cihazlarıyla gölün derinliklerini tarıyor.

Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazlar da kullanılıyor.

Çevik kuvvet, atlı polisler, jandarma personeli ve sivil toplum kuruluşları özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, 2 polis helikopteri ve insansız hava aracıyla da kıyıdan ve havadan çalışma yürütülüyor.

217 personelden oluşan 52 ekip, sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölge başta olmak üzere tüm noktaları kontrol ediyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam van

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evlendi? Son dakika: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.