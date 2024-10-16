Üye Girişi
Haberler

Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Eylül'de kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi Van Gölü kıyısında bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmiştir. Genç kızın ölümü, ailesi ve yakınları için büyük bir yas yaratmıştır.

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nizamettin Kabaiş ile akrabaları, Van Adli Tıp Kurumu önünde bekledikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Van Gölü 3-sayfa Güncel Otopsi Yaşam van

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran telefon görüşmeleri ortaya çıktı: Mehtap çocuğu öldür

Yenidoğan çetesinin telefon kayıtları kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef patatesli tava böreği tarifi! En güzel patatesli tava böreği tarifi! Patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği için MasterChef patlıcan böreği tarifi! En güzel patlıcan böreği tarifi! Patlıcan böreği tarifi nasıl yapılır? Patlıcan böreği için malzemeler! MasterChef zeytinli börek tarifi! En güzel zeytinli börek tarifi! Zeytinli börek tarifi nasıl yapılır? zeytinli börek için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi MasterChef puf böreği tarifi! En güzel puf böreği tarifi! puf böreği tarifi nasıl yapılır? Puf böreği için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Yıldırım, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef kalem böreği tarifi! En güzel kalem böreği tarifi! Kalem böreği tarifi nasıl yapılır? Kalem böreği için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Mamak, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi! En güzel pırasalı Arnavut böreği tarifi! Pırasalı Arnavut böreği tarifi nasıl yapılır? Antalya elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! En güzel kıymalı kol böreği tarifi! Kıymalı kol böreği tarifi nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.