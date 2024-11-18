Üye Girişi
Haberler

Van'da Kaya Parçası Düşmesi: Bir Çoban Hayatını Kaybetti

Van'da Kaya Parçası Düşmesi: Bir Çoban Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlatan iki çobanın üzerine kaya parçası düştü. Olayda 2 çocuk babası Davut İnçamur hayatını kaybederken, yaralanan Yakup İnçamur hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlattıkları sırada üzerlerine kaya parçası düşen 2 çobandan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alacayar Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Davut ve Yakup İnçamur'un üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Kaya parçalarının altında kalan 2 çocuk babası Davut İnçamur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 çocuk babası Yakup İnçamur'un haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede etkili olan sağanak ve sis nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşabildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından araçların bulunduğu noktaya getirilen yaralı İnçamur, ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Davut İnçamur'un cenazesi de morga götürüldü.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Anlaşmadaki Trump detayı dikkat çekici

 İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı

Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme! Komutanlara da soruşturma açıldı
Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısına tehditler savurdu: Öldüreceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Adana elektrik kesintisi! 19-20 Kasım Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hırvatistan Portekiz kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Hırvatistan Portekiz özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Fas Lesotho CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas Lesotho maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Lihtenştayn San Marino CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lihtenştayn San Marino maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dünya Tuvalet Günü ne zaman? 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü sözleri ve mesajları! Erkekler Günü ne zaman? Uluslararası Erkekler Günü sözleri ve mesajları! Lüksemburg Kuzey İrlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lüksemburg Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Uluslar Ligi A ligi nedir, A Ligi'ne çıkınca ne oluyor? Kosova Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.