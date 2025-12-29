Van'da 341 yerleşim yeri kardan kapalı; okullar da tatil

VAN'DA HASTALARIN İMDADINA KARLA MÜCADELE EKİPLERİ YETİŞTİ

Gürpınar ilçesi Yedisalkım Mahallesi'nin Dikenli mezrasında dün gece rahatsızlanan şeker hastası Hasan Akbulut (62) için ekipler seferber oldu. Yolların kardan kapanması nedeniyle sağlık ekipleri hastaya ulaşmakta zorlanınca, Büyükşehir Belediyesi Hoşap Şantiye Şefliği'nden destek istendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Hoşap'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki mezraya ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açılıp, ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Akbulut, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi Mazili mezrası, Erciş ilçesi Pay, Gevaş ilçesinin Töreli ile Tuşba ilçesinin Derebey Mahallesi'ndeki hastalara da ulaşılıp hastanelere götürülmeleri sağlandı.

Behçet DALMAZ/VAN,