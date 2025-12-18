Haberler

Van'da kardan kapanan 90 yerleşim yerinden 78'inin yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, etkili kar yağışı sonrası kapanan 90 yerleşim yerinden 78'inin yolunu açtı, çalışmalar devam ediyor.

VAN Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 90 yerleşim yerinden 78'inin yolu yeniden açarken, 2 mahalle ve 10 mezrada ise çalışmalar sürüyor.

Kentte önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, özellikle kırsal bölgelerde kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda Gevaş ilçesine bağlı Daldere ve İnköy grup mahalle yollarında kar temizleme çalışmaları yapan ekipler, aynı zamanda yol genişletme çalışmaları da yapıldı. Ulaşıma kapanan 90 yerleşim yerinden 78'inin yolu yeniden açılırken, 12 mahalle ve mezra yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi. Belediye ekipleri, kar ve tipinin etkili olduğu zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

