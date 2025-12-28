Haberler

Van'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Van'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırarak 569 yerleşim yerinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalar yapıyor.

VAN kent merkezinde dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle 569 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası dün gece Van kent merkezinde kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden yağış, sabah etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle 293 mahalle ve 276 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Park halindeki araçlar kara gömüldü.

Kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerine bağlı ekipler ise trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

Genç kadının, ölümden kaçtığı anlar kamerada
18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Guatemala'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda can kaybı var