Van'da 230 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 363 yerleşim yerinin 230'u ulaşıma açıldı. 133 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Van'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte 180 mahalle ve 183 mezra olmak üzere 363 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi 230 iş makinesi ve 600 personelle çalışma yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgelerde yapılan çalışmalarda kapalı yollardan 230'u ulaşıma açılırken, kapalı kalan 133 mahalle ve mezra yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, ilçe belediyeleri kendi sorumluluk alanında kar temizliği yaparken, belediye işçileri de cadde kenarlarındaki kar kütlelerini temizledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
