Van'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

VAN'ın 2 ilçesinde tüm okullarda, 2 ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilirken, Başkale ve Muradiye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okulların tatil edildiği ilçelerde, kar yağışı etkisini arttırırken, binalarda buz sarkıtları oluştu.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.