Van'da kar etkili oldu
Van'ın yüksek kesimlerinde ve Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı güçleştirirken, vatandaşlar karla kaplanan evlerinin önünde temizlik yapıyor.
Van'ın yüksek kesimlerinde ve Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Başkale ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.
Görüş mesafesinin düştüğü ilçede vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karı temizledi.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel