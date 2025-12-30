Haberler

Van'da öğrenciler karın ve tatilin keyfini çıkardı

Güncelleme:
Kar nedeniyle tatil edilen okullarda, Erciş ilçesindeki öğrenciler kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak eğlenceli anlar geçiriyor. Öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte karın tadını çıkarıyor.

Kar nedeniyle okulların tatil edildiği Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar, kartopu oynadı.

Erciş Selçuklu Ortaokulu öğrencileri, okulun bahçesinde bir araya gelerek, kardan adam yaptı ve kartopu oynarak karın keyfini yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği ilçede, öğrencilerin kar eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrencilerden Ecrin Bayda Bileci, AA muhabirine, tatili eğlenceye dönüştürdüklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla kardan adam yaptığını belirten Bileci, şunları kaydetti:

"Bugün en güzel günüm olabilir. Okulda arkadaşlarımla ve öğretmenlerimizle buluştuk. Onlarla kardan adam yaptık, kar topu oynadık. Çok güzeldi. Karı çok seviyorum ve keyfini yaşıyorum. Bu anı yaşattıkları için öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Büşra Arslan da "Şu an hava çok soğuk ama çok eğlendik. Arkadaşlarımızla doya doya karın tadını çıkarıyoruz. Bugün keyifli zaman geçiriyoruz." dedi.

Beşir İslamoğlu da kar yağdığı için okulların tatil edildiğini ifade ederek, "Şu an okulumuzdayız ve kartopu oynayıp kardan adam yapıyoruz. Karın ve tatilin tadını doya doya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
