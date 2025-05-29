Van'da Kalp Ameliyatı ile Hayata Döndü

Van'da Kalp Ameliyatı ile Hayata Döndü
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Van'da enfeksiyona bağlı kalp kapakçığı çürüyen ve damarları tıkanan 38 yaşındaki kadın, yoğun bakımda 6 gün yaşam mücadelesinin ardından taburcu oldu. Doktorlar, brusella enfeksiyonuna karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Van'da enfeksiyona bağlı olarak kalp kapakçığı çürüyen ve damarları tıkanan hasta kadın, gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bitlis'te yaşayan 38 yaşındaki Lalihan Demir, nefes darlığı, kilo kaybı, karın ve eklem ağrısı şikayetiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde, hastanın kalp kapakçığında enfeksiyona bağlı çürüme ve işlev kaybına neden olan pıhtılar belirlendi.

Tomografi sonuçlarında hastanın karaciğer, dalak ve ince bağırsağını besleyen ana damarların da tıkalı olduğu görüldü.

Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Tahir Olgaç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen riskli operasyon başarıyla tamamlandı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda 6 gün yaşam mücadelesi veren hasta, bir hafta servisteki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Op. Dr. Olgaç, brusella enfeksiyonunun bölgede sık görüldüğünü söyledi.

Brusella enfeksiyonuna karşı vatandaşları uyaran Olgaç, ""Çiğ süt ve et ürünlerinden bulaşan bu enfeksiyon tedavi edilmezse kalp kapakçığında çürümeye ve iç organları besleyen damarların tıkanmasına yol açabiliyor. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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