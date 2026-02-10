Haberler

Kınalı keklik avına 85 bin TL ceza
Erciş'te jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta ele geçirilen 4 kınalı keklik nedeniyle avcıya 85 bin 246 TL idari para cezası verildi.

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta, 4 kınalı keklik ele geçirildi. Keklikleri avlayan kişiye 85 bin 246 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekler Yol Kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında kaçak avlandığı tespit edilen 4 kınalı keklik bulundu. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilirken; keklikleri avladığı belirlenen S.K. hakkında 85 bin 246 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
