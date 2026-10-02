Van'da jandarma operasyonunda 517 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Van'da jandarma operasyonunda 517 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarını kararlılıkla ve kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.