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Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

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Van'da Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto için izinsiz yürüyüş düzenleyen bir gruba polis müdahale etti. Eylemde 172 kişi gözaltına alındı.

Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti, 172 kişi gözaltına alındı.

Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

KAYYUM PROTESTOLARINDA ORTALIK KARIŞTI

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı. Abdullah Zeydan görevden alınırken yerine Vali Ozan Balcı atandı. Görevlendirme yapılmasının ardından, bazı DEM Parti milletvekilleri ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'ın da aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı.

Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

172 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruptakilere izin vermedi. Yapılan uyarılara rağmen yürümekte ısrar edenlere polis müdahale etti. Dağılarak ara sokaklara kaçan gruptakilerin eylemlerine devam etmesi üzerine yapılan müdahalede 172 kişi gözaltına alındı.

Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSadık:

Bunlara rahatlık battı, Doguya askeri sıkı yönetim lazım ve o illerde seçim olmasın.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıMengele:

2024 2025 en fazla konusulan kelime KAYYUM uluslararasi areneya tasindi 70 yasindayim daha böyle bir sey duymamistim

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

VAN depreminde gönderilen yardım Tırlarını yağmalayan mı bunlar? Sağduyulu mülsüman yok mu VAN da ?

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Haber YorumlarıSelim K:

Celladınızla oturun bakalım masaya iyi oluyor bir yandan adam kayyumla geri alıyor belediyeleri bir yandanda sizi kullanıyor sizde güveniyorsunuz

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