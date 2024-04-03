Van'da İzinsiz Gösterilere Katılanlar Parkları Ateşe Verdi

Van'da İl Seçim Kurulunun DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından yapılan izinsiz gösterilere katılanlar, parkları ateşe verdi, halk ekmek büfeleri, otobüs durakları ve bazı iş yerlerine zarar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında dün birçok mahallede izinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

Ara sokaklara ve kenar mahallelere dağılan göstericiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, barikat kurarak polise taş ve molotofkokteyli attı.

Gece boyunca devam eden gösterilerde parkları ateşe veren, çocuk oyun gruplarını yakan göstericiler, halk ekmek büfelerine, bazı araçlara ve iş yerlerine zarar verdi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı kameralarının bulunduğu direkleri kırdı.

Polis ekipleri de gece boyunca göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Uyarılara rağmen dağılmayarak polise mukavemet gösteren 26 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kurulan barikatları kaldırmak için çalışma başlattı, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.