Haberler

Van'da Bardaki Yangında Çatıda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Van'da Bardaki Yangında Çatıda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde üç katlı bir binanın en üst katındaki barda çıkan yangın, çevrede korkuya yol açtı. Olay sırasında binanın çatısına çıkan iki kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki barda çıkan yangın, çevrede tedirginliğe neden oldu. Yangın sırasında binanın çatısında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katındaki barda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri ve polisler sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise merdivenli araçla yangına müdahale etti. Yangın sırasında binanın çatısına çıkan 2 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangınla nedeniyle iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Suçlama hayli ağır
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf
İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı: Bilgilendirme amaçlı geldik

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı
CHP İzmir'de Yeni Parti temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de 'Yeni Parti' temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı
Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Bu tarihe dikkat! 3 gün boyunca hiçbir sistem çalışmayacak
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif