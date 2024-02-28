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Van'da inşaat malzemeleri satan iş yerinde yangın çıktı

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Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan bir inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Abdurrahmangazi Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinin ikinci katında yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahalesi sonucu kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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