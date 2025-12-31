Esnaf, sokaktaki güvercinleri 20 yıldır besliyor

VAN'ın İpekyolu ilçesindeki Ahmed-i Hani Kültür Parkı'nda çay ocağı işleten 3 çocuk babası Mevlüt İzci (54), buğday pazarı yıkıldıktan sonra da bölgeden ayrılmayan yüzlerce güvercine 20 yıldır kendi imkanlarıyla besliyor. Günde 2 kez güvercinlere yem verdiğini belirten İzci, maddi olarak artık zorlandığını belirterek hayvanseverlerden ve yetkililerden yem desteğinde bulunmalarını istedi.

İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan buğday pazarını mesken tutan yüzlerce güvercin, buğday pazarı yıkıldıktan sonra da alışık oldukları bölgeyi ve çevresini terk etmedi. Eski buğday pazarının esnafından olan Mevlüt İzci de aynı bölgede 36 yıldır çay ocağı işletiyor. İzci, eskilerden kalan güvercinlere de 20 yıldır gözü gibi bakıyor. İzci, yıkılan buğday pazarının yerine yapılan Ahmed-i Hani Kültür Park'ında toplanan güvercinlere sabah ve öğlen olmak üzere günde 2 defa yem veriyor.

Çay ocağı işleterek geçimini sağlayan İzci, "Burası eskiden buğday pazarıydı. Zaman içinde yıkıldı, esnaf dağıldı. Eski esnaflardan sadece ben kaldım. Kış mevsimi geldiğinde bu kuşlar aç kalıyordu. Burası Van'ımızın sembolü. Halk arasında 'Van kuşu' olarak bilinen bu güvercinlere bazı duyarlı vatandaşlar da buğday alarak destek oluyor. Hayvanseverlere ve Van'ın imkanı olan iş insanlarına sesleniyorum; gelip bu kuşların halini görsünler. Kış şartlarında yiyecek bulamıyorlar. Çay ocağım kiralık, bir yandan çocuklarımın rızkını kazanıyorum, diğer yandan da çocuklarım gibi gördüğüm bu kuşları besliyorum. Çay ocağını açtığımda kuşlar adeta çocuk gibi yanıma geliyor. Onların bana gösterdiği sevgi beni mutlu ediyor. Zararsızlar, sadece bakıma ihtiyaçları var" dedi.

GÜVERCİN SEVGİSİ ÖRNEK OLDU

İzci'nin bu örnek davranışı, çevredeki bazı esnaf ve vatandaşlara da ilham kaynağı oldu. Van'da bir restoranda işçi olarak çalışan Yusuf Duman (26) da İzci gibi 13 yıldır kendi imkanlarıyla aldığı buğdaylarla güvercinleri besliyor. Soğuk kış günlerinde güvercinlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Duman, "Bu parkta her geçtiğimde kuşlara buğday veriyorum. Mevlüt ağabey tam 20 yıldır bu kuşlara bakıyor. Ben de imkanım yettiğince buğday alıp veriyorum. Kışın çok aç kalıyorlar, verdiğimiz buğday yetmiyor. Herkesin bu kuşlara sahip çıkması gerekir" diye konuştu.