Haberler

Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuşba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 178 litre akaryakıt ve 187 paket sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde gümrük kaçağı 178 litre akaryakıt ve 187 paket sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezindeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Aramada 178 litre motorin, 9 metre yakıt hortumu, 20 litrelik 70 bidon, 10 litrelik 3 huni, jelikan, elektrikli hidrofor, 3 metal huni ve 187 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı F.N. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri