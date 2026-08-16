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Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti

Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti
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Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti. Baba da boğulma tehlikesi geçirdi, tedavisi sürüyor. Yetkililer, cankurtaran hizmeti olmayan bölgelerde yüzmemeleri konusunda uyardı.

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti. Amik Kalesi yakınlarında göle giren 18 yaşındaki S.A. ile 24 yaşındaki M.A. bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba S.A. da boğulma tehlikesi geçirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARINI KURTARMAYA ÇALIŞAN BABANIN HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve 2 oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen 2 kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ekipler, boğulma vakalarının yaşanmaması için vatandaşları göle girilmesi önerilmeyen ve cankurtaran hizmeti verilmeyen bölgelerde yüzmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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