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Van'da Giyim Mağazasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

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VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir giyim mağazasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, alacak meselesi üzerine tartışma ile başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, giyim mağazasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, İpekyolu ilçesi Ferit Melen Caddesi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu öne sürülen kişiler arasında tartıma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan mağazanın önüne güvenlik şeridi çekildi, bölgeye de olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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