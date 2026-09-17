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Van'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

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Van'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı
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Van'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu.

Van'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 700 öğrenci, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, basın mensuplarına Gazze'deki çocuklar için önemli bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Farklı okullardaki öğrencilerin etkinlik için bir araya geldiğini ifade eden Çandıroğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın bütün illerimizde organize ettiği bir etkinlik için burada toplanmış bulunmaktayız. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve güçlü olması, aslında bütün dünyadaki Müslümanların rahat ve güçlü olmasını sağlayacak sebeplerden bir tanesi. Birlik bilincinin bütün ülkemizde ve İslam aleminde oluşması temennisiyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Sümeyra Yılmaz ise "Etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Burada uçurtma uçurduk ve oyunlar oynadık. Oradaki kardeşlerimizin de eğlenmesini, savaşın bitmesini istiyoruz. Onların da mutlu olması lazım. Onların da böyle eğlenmesi lazım." dedi.

Yedinci sınıf öğrencisi Zeliha Sarıtaş da Filistin'deki kardeşleri için etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Uçurtma uçurduk ve mutluyuz. Kardeşlerimiz yıllardır savaş altında. Onların da bizim gibi özgür olmasını istiyoruz. İnşallah onlar da bizim gibi eğlenir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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