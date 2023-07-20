Van'da evlatları dağa kaçırılan ailelerin eylemi devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Van'da HDP binası önünde 61. haftada da eylem yaparak çocuklarının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döktü.

VAN'da evlatları dağa kaçırılan aileler, 61'inci haftada da HDP binası önüne yürüyüp, slogan attı. Eyleme katılan aileler, çocuklarının fotoğraflarına bakarak bir süre ağladı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Van'daki evlat nöbeti, 61'inci haftada da devam etti. Aileler Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. Ailelerin HDP binasına kadar yürüyüşü sırasında polis, yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bir süre burada oturan aileler, eylemin ardından dağıldı.