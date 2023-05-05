Üye Girişi
Haberi Paylaş
Van'da Erçek Gölü'ndeki Sazlıkta Yangın Çıktı

Van'da Erçek Gölü'ndeki Sazlıkta Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Van'ın İpekyolu ilçesinde, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İpekyolu ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü'ndeki sazlıkta, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, 2 saat süren çalışmayla alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Güncel

Erçek Gölü İpekyolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title