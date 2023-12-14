Van'da engelliler ücretsiz EKPSS kurslarına katılıyor

Van'da engelliler, Büyükşehir Belediyesince açılan ücretsiz kurslarda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ( Ekpss ) hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin eğitim kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için yıl boyunca 2 bin öğrenciye Sürekli Eğitim Merkezlerinde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları veriliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda engelli bireylerin de eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmaları için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, Sürekli Eğitim Merkezleri bünyesinde EKPSS kursu başlatıldı.

Öğrencilerden Eyüp Maşallah Yılmaz, merkezde engelli bireylere çok güzel bir hizmetin verildiğini belirterek, "Van'da bize bu şekilde eğitim verecek bir yer daha yok. Ben daha önceleri sınava evden hazırlanıyordum. Kendim hazırlandığım içinde sınavda başarısız oluyordum. Özel ders alma ya da dershaneye gitme imkanım yoktu. Kurs açılınca kaydımı yaptırdım. Şimdi gelip burada çalışıyoruz. İnşallah sınavdan iyi bir puan alarak kamuya yerleşirim. Bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun." dedi.

Kurstan çok memnun kaldığını söyleyen Fırat Yıldırım ise "2 haftadır kursa geliyorum. Öğretmenlerimiz, eğitimimiz konusunda çok gayretliler. Derslerimiz verimli geçiyor. Sınıfımızda işitme engelli arkadaşlarımız da var. Ben işaret dili bildiğim için konularda geri kalan arkadaşlarımıza da yardımcı oluyorum. Bu imkanlar için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haftanın 4 günü eğitim verilen kurstan yararlanan 110 öğrenciye kaynak kitap, rehberlik desteği de veriliyor.