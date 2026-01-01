Haberler

Van'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Van genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 02 Ocak 2026 tarihinde eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personel idari izinli sayılacak.

VAN genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 02 Ocak 2026 Aralık 2025 Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 02.01.2026 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 06 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

