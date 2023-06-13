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Van'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Van'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

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Van'ın Tuşba ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürüler uyarıldı ve bazı sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafikte can, mal güvenliğini sağlamak ve kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetim yaptı.

Van-Erciş Karayolu Ticaret Borsası Kavşağı'nda gerçekleştirilen dron destekli denetimde, kural ihlali yapan sürüler uyarıldı, bazı sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı.

Ekiplere teşekkür eden sürücüler, bu tür denetimleri can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından olumlu karşıladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tuşba Van Güncel Haberler

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