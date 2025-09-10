Van'da Dijital Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları

YILMAZ KAZANDİOĞLU/BAHAR TANRITANIR - Van'da İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzmanlar, çocuk ve gençlerin hayatını olumsuz etkileyen teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyor.

Sigara ve uyuşturucu bağımlılığına karşı vatandaşlara ücretsiz hizmet sunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi görevlileri, dijital bağımlılığın sona erdirilmesi için de destek sağlıyor.

Kentin çeşitli noktalarına stant kuran sağlık ekipleri, vaktinin çoğunu internet ve özellikle sosyal medya kullanımıyla tüketen çocuk ve gençlerin yaşamlarını daha kaliteli hale getirebilmeleri için bilgilendirme çalışması yürütüyor.

Broşürler dağıtarak vatandaşları dijital bağımlılıktan uzaklaştırmaya çalışan ekipler, bireylere vakitlerini daha verimli kullanmaları için danışmanlık hizmeti veriyor.

"Dijital bağımlılığın birçok zararı var"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi Sorumlusu Psikolog Sadrettin Onay???????, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının ülke genelinde başlattığı dijital bağımlılıkla mücadele seferberliği kapsamında Van'da da çalışma başlattıklarını söyledi.

Bireylerin telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital araçları kontrolsüz ve aşırı şekilde kullandığını belirten Onay, "Aslında hepimizin dijital bağımlılık konusunda risk grubu altında olduğunu söyleyebiliriz ancak burada en önemli konulardan biri çocuklar ve ergenler. Dijital bağımlılıkta çocuklar ve ergenlerin daha fazla risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaş grubundaki kişiler, gelişimsel süreçlerini tam olarak tamamlayamadığı için sosyal medyaya, dijital platformlara, mecralara karşı daha savunmasız. Bunun yanında özellikle yalnız yaşayan, stresli bir süreçten geçen yetişkinlerin de risk altında olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Dijital bağımlılığın en önemli nedenlerinden birinin internete kolay erişim olduğunu ifade eden Onay, şunları kaydetti:

"Dijital bağımlılığın birçok zararı var. Bunlar fizyolojik, psikolojik, akademik ve sosyal ilişkilerde bozulmalar, fizyolojik olarak göz sağlığında bozukluklar oluyor. Duruş bozukluklarının, uyku problemlerinin olduğunu görebiliyoruz. Yine ruhsal olarak kaygı, stres, sinir, öfke gibi problemlerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Akademik ilerleyişte negatif yönde bir ilerleme, sosyal ilişkileri ise sekteye uğrattığını görebiliyoruz. Çocuklara yönelik yasaklayıcı değil, sınırlayıcı olmak gerekiyor ve bu konuda, sınırın neden konulduğu gerekçesiyle çocuğa anlatılması gerekir. Bu tür yaklaşımlar dijital bağımlılık açısından daha sağlıklı bir iletişim sağlayacak. Çocukların dijital medyanın, dijital mecranın ne olduğunu bilmesi gerekir."

"Çocuk teknolojinin ne olduğunu bilmeli"

Çocukların dijital mecrayı sağlıklı bir şekilde kullanmasını sağlamak gerektiğine vurgu yapan Onay, "Çocuk, teknolojinin ne olduğunu bilmeli. Bu teknolojiyi nasıl, ne şekilde kullanılabileceğini bilmesi gerekiyor. Burada en büyük sorumluluk ebeveynlere düşüyor. Çocuğa yönelik dijital detoks dediğimiz, yani dijital mecraları kullanma saatinin ayarlanması gerekir." diye konuştu.

"Çok faydalı buldum"

Ekiplerin dijital bağımlılık konusunda bilgi verdiği Ergin Sarı, "Kronik bir rahatsızlığım var. Bununla ilgili bilgi almak istedim. Sigara bırakma ve teknoloji bağımlılığı konusunda da bilgilendirdiler." ifadelerini kullandı.

Etkinliği faydalı bulduğunu ifade eden Emrullah Yiğit de "Günde 10, 12 saat teknoloji kullanıyordum. Bu standı gördüm, bilgilendirdiler, çok güzel. Hafta içi gidip yüz yüze görüşeceğim. Çok faydalı buldum." ifadelerini kullandı.