Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşen bölgelerde inceleme yapıldı

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşen bölgelerde incelemeler gerçekleştirildi. Çatak Kaymakamı ve AFAD yetkilileri, çığın altında kalan bir kadının hayatını kaybettiği alanlarda ve ulaşımda yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldı.

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşen bölgelerde ve ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı kara yolunda inceleme yapıldı.

Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve beraberlerindeki teknik ekip, çığın altında kalan bir kadının yaşamını yitirdiği Bahçelievler Mahallesi'nde, çığın düştüğü diğer noktalarda ve ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı Van-Çatak kara yolunda incelemelerde bulunup görevlilerden bilgi aldı.

Kaymakam Kılıç, ilgili kurumlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini belirterek, sahada titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve vatandaşların güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

AFAD İl Müdürü Ulutaş da can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Ulaşım, yerleşim alanları ve altyapı üzerindeki olası etkilerin değerlendirildiğini dile getiren Ulutaş, ekipler arası koordinasyonun gözden geçirildiğini ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirlerin hızla devreye alınacağını aktardı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
