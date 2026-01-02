Haberler

Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü; o anlar kamerada

Güncelleme:
Van kara yolunun 1'inci tünel mevkisinde Arslankaya Mağarası yakınlarında meydana gelen çığ düşmesi olayında, cep telefonu kameralarına yansıyan anlar kaydedildi. Yetkililer, yüksek kesimlerde çığ riski konusunda vatandaşları uyardı.

Van kara yolunun 1'inci tünel mevkisinde bulunan Arslankaya Mağarası yakınlarına çığ düştü. Çığın düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakkari- Van kara yolu üzerindeki 1'inci tünel mevkisinde bulunan Arslankaya Mağarası yakınlarına, ekiplerin yol temizleme çalışmaları sırasında çığ düştü. Kontrollü geçişlerin sağlandığı bölgede dünden bu yana çığların düştüğü belirtildi. Çığın düştüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yetkililer yüksek kesimlerde 4 metreyi bulan kar yığınlarından ötürü çığ riski konusunda uyardı. Kısmen kapalı olan kara yolunun riskli olduğunu belirten yetkililer, bugünlerde acil durumlar dışında vatandaşlara seyahat etmemeleri için de uyarılarda bulundu.

Diğer yandan bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor.

500
