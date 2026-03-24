Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Van'da çığ riski ve kar yağışı nedeniyle kapatılan Bahçesaray kara yolunda, Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yolun 6 metreyi bulan kar kalınlığı ve çığ riski, çalışmaları zorlaştırıyor.

Van'da kar yağışı ve çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında geçişlere kapatılan Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Narlıca Mahallesi'nin 5 kilometre ilerisindeki bölgede yolda biriken kar yığınını temizlemeye çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yolda 4 iş makinesiyle çalışan ekipler, zorlu coğrafyada güçlükle ilerleyebiliyor.

Görentaş Şantiyesi ekip şefi Murat Yücel, AA muhabirine, kar ve çığ riski nedeniyle kapatılan yollarda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bahçesaray kara yolunun çığ riski nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunu ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Bölgede 3 gündür çalışma yürütüyoruz. 4 iş makinesi ve 12 personelle çalışıyoruz. Kar yer yer 6 metreyi buluyor. Yollara düşen çığlar var. Kalan yerlerde çığın düşme olasılığı yüksek. Riskin olmadığı yerlerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 10 kilometre ötede bir riskimiz var ve saha çalışmalarımızı yürüttükten sonra yol açma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bahçesaray'a 28 kilometremiz kaldı. Risk olmazsa 10 gün içinde yolu bitirebiliriz. Risk olduğunu tespit edersek çalışmalarımıza ara vermek zorunda kalacağız."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
