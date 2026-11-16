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Van'da arzuhalci Hamza Kılıç, 31 yıllık mesleğinde daktiloyu rafa kaldırdı

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Van'da 31 yıldır arzuhalcilik yapan Hamza Kılıç, 1998'de aldığı daktilosunu 2013'ten sonra bilgisayara geçince rafa kaldırdı. Kılıç, şeridi bulunmayan daktilosunu 'müzelik' olarak nitelendirirken dilekçelerini artık daha kısa sürede bilgisayarda yazıyor.

Van'da 31 yıldır arzuhalcilik yaparak vatandaşların dilek ve taleplerini yazıya döken Hamza Kılıç, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Kentte yaşayan 5 çocuk babası Kılıç, 1995'te arzuhalcilerin yanında çalışarak mesleği öğrendi.

3 yıl sonra bir bankanın satışa çıkardığı daktiloyu satın alan Kılıç, kiraladığı 20 metrekarelik dükkanda arzuhalcilik yapmaya başladı.

Yıllardır vatandaşların mutluluğuna ve hüznüne ortak olduğu daktilosunu teknolojinin gelişmesiyle rafa kaldıran Kılıç, dilekçeleri bilgisayarda yazmayı sürdürüyor.

Mesleğini severek sürdüren Kılıç, AA muhabirine, liseden mezun olduktan sonra bir bankadan daktilo satın alarak ofis açtığını söyledi.

Eski günleri özlemle yad ettiğini belirten Kılıç, "İlk yıllarda dilekçeleri daktiloyla yazıyordum. 2013 yılından sonra bilgisayara geçtim. Daktilomu da 1998 yılında aldım. Yaklaşık 28 yıllık bir daktiloydu. Mesleğin ilk yıllarında hem adli hem de idari konularda yoğun dilekçe talepleri vardı. Bilgisayara geçtikten sonra işimiz kolaylaştı. Daktiloyla yapılan hataları düzeltmek zaman alıyordu. Bilgisayar sayesinde dilekçeleri daha kısa sürede yazabiliyoruz." dedi.

Önceki yıllarda yoğunluktan dolayı yemek yeme fırsatı bile bulamadıklarını ancak bu yoğunluğun çok azaldığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Daktiloyla yazdığımız yazılarda bazen yanlış olan bir kelimeyi düzeltmek zaman alıyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Bir saatte 3-4 dilekçe yazarken şimdi 5-10 tane yazıyoruz. Daktilom duruyor fakat kullanamıyorum. Artık piyasada şeridi bulunmuyor. Bakımı yapılamıyor. Onun için müzelik oldu diyebiliriz. Meslek hayatımda unutmadığın anılar da var. Aynı meseleyle ilgili hem davacı hem de davalı için dilekçe hazırladığım zamanlar oluyordu."

Kaynak: AA
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