Van'da arazide 31 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinde yapılan arazi aramasında 30 kilo 610 gram skunk ile 941 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sallıdere Mahallesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbarla bölgeye giden ekipler, arazi araması yaptı. Uyuşturucu arama köpeği ile yapılan aramada; araziye gizlenmiş 30 kilo 610 gram skunk ile 941 gram toz esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
