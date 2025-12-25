Haberler

Van'da apartmanda yangın; 15 kişi dumandan etkilendi

Van'da apartmanda yangın; 15 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciş ilçesinde bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Erciş ilçesinin Vanyolu Mahallesi'nde bulunan Zenginler Apartmanı'nda çıktı. meydana geldi. Binanın 6'ncı katındaki dairedsında çıkan yangın, hızla yayıldı. Alevler diğer dairelere sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de binada mahsur kalanları tahliye etti. Alevlerin sıçradığı dairelerde oturan ve aralarında kadın, çocukların da bulunduğu 15 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler 112 Acil ekipleri tarafından ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Tedaviye alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi.

Binadaki yoğun dumanın tahliye edilmesi çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi