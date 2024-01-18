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Van'da Afet Bilgilendirme ve Eğitim Paneli Düzenlendi

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Van'da Valilik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Van Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, AFAD, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin işbirliğinde 'Afet Bilgilendirme ve Eğitim Paneli' yapıldı. Panelde afet öncesi hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmaları konuşuldu.

Van'da Valilik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ), Van Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Afad, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin işbirliğinde "Afet Bilgilendirme ve Eğitim Paneli" yapıldı.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen panelde konuşan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale, afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmenin temel görevleri olduğunu söyledi.

Van'da "İl Afet Risk Azaltma Planı"nı hayata geçirdiklerini belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"Plan kapsamında 64 kamu ve özel kuruluşun katılımıyla 5 masada deprem, çığ, kütle hareketleri, sel ve su baskını, taşkın, endüstriyel kazalar alanında çalışmalar yürüttük. Kamu kurumlarımızın yıl boyu yaptığı çalışmaları takip ediyoruz. Oranları hesaplıyoruz. Gerekli mercilerle bu verileri paylaşıyoruz. Toprak kayması, çığ, sel, kaya düşmesi, su baskını gibi büyük hasara neden olabilecek risklerin tespit edilmesi durumunda o bölge için 'Genel Hayata Etkililik' kararı alıyoruz. Risklerin ıslahı için gerekli çalışmalar başlatıyoruz. Islahı mümkün olmayan durumlarda ise o bölgeyi 'Afete Maruz Bölge' olarak ilan ediyoruz. Bu kararlar kanunlar çerçevesinde alınıyor."

Kırsal bölgelerde en çok karşılaştıkları sorunların başında yapısal hasarlara neden olan yangınların geldiğini vurgulayan Ulutaş, "Eğer yangınla ilgili bir hasar varsa başvurular 15 gün içinde AFAD'a, bunun dışında eşya zararı varsa Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına yapılmalıdır. Bunun için itfaiye, AFAD ve kolluk kuvvetlerinden gerekli evrakın alınması gerekiyor. Bu konuda muhtarlarımız ve imamlarımız da vatandaşlarımızı bilgilendiriyor." diye konuştu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tehlikeyi bildirmekle yükümlü olduğunu ancak her tehlikenin de afete dönüşmeyeceğinin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Bölgede en çok sel, çığ, su baskını gibi olayların yaşandığını ifade eden Çelebi, "Bölgemizde etkili olan dolu çiftçilerimiz için büyük bir risk durumunda. Bu sene Abalı bölgesinde saatte 129-130 kilometreye ulaşan bir fırtına yaşadık. 15 kilograma varan ani yağışlarda seller, çığlar meydana geldi. Gerekli tedbirlerin alınmasıyla afet riskleri azaltılabilir." dedi.

Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, "Her zaman şu soruluyor. 'Deprem ne zaman olacak?' Ben de soranlara 'Depremin tarihini ve zamanını bilirseniz ne yapacaksınız?' diye soruyorum. Cevap yok. Doğada her zaman deprem, sel, çığ ve heyelan olacak. Önüne geçemezsiniz ama bunlara karşı hep birlikte tedbirler almalıyız, kurallara uymalıyız. Afetle ilgili yapılan bilgilendirmelere, eğitimlere daha çok katılmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sunumlarla devam eden panele, akademisyenler, STK temsilcileri, muhtarlar ve imamlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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